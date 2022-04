Tulpide looduslik kasvuala on Kesk-Aasias ja Vahemere ümbruses, ent tänu tohutule populaarsusele kasvab neid looduses kohastununa ka mitmel pool Euroopas. Looduslikud liigid kaunistavad kuiva kliimaga steppe, mäenõlvasid, kõrbeid ja poolkõrbeid, harva leiab neid põõsastikest ja metsadest. Liikide arv on vaieldav, erinevate autorite järgi on neid alates 50–60st kuni 113ni.