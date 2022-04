Missugune peenrakast valida?

Asja lähemalt uurides selgub, et plusse on kastimajandusel omajagu. Kui kasti alla panna tihe võrk, siis ei pääse muidu muttidega hädas olevas aias need väiksed kaevajad taimedele ligi. Ka koerad ei jookse üle peenra. Lisaks jääb ära tüütu peenraserva hooldus.

Kastpeenra rajamisel ei pea iga kord nägema vaeva maa kaevamise ega rohimisega, kuna kogu kupatuse saab paigaldada murukamara peale. Küll aga tuleb halastamatult välja rookida kõik juurumbrohud, nagu naat, võililled, orashein, osjad jne. Kasti paigaldades tasub rohtunud maale alumiseks kihiks panna pappi või mitmekordselt ajalehepaberit. See lämmatab murutaimestiku, kõduneb mõne kuu jooksul ära ja pikema juurega taimed saavad seejärel sügavusse kasvada.