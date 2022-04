Lihavõtteküpsised väikeste šokolaadimunadega

Tainapallide tegemiseks sobib ka tavaline lusikas, aga jäätiselusikaga on seda lihtsam teha ning pallid tulevad enam-vähem võrdse suurusega.

Küpseta küpsiseid 180 kraadi juures 12 minutit. Kui 9 minutit küpsemisaega on möödas, siis lisa küpsistele peale 50 g šokolaadimune, mis alguses kasutamata jätsid, nii jäävad küpsised efektsema välimusega.

Naudi küpsiseid piimaga. Kõige paremini maitsevad need siis, kui on üleöö seisnud – siis on šokolaadimunade ümbrised tahenenud ning muutunud mõnusalt krõmpsuvaks.