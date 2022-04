LILLEPEENAR | Suvelilled täidavad aia õitega

Suvelillede eluiga on lühike – need on kas üheaastased või siis oma kodumaal mitmeaastased taimed, kes siinseid talvesid üle ei ela. Eriti hästi sobivad suvelilled kokku pisut püsimatu ja mängulise loomuga aiainimesega, sest suvelilledega võib igal aastal anda peenardele täiesti uue väljanägemise.

Aeda saab luua kas ainult suvelilledega taimestatud peenraid või lisada neid püsilillede ning puittaimedega haljastatud istutusaladele kasvama. Mõlemal juhul peab arvestama, et ühte peenrasse tuleb kokku sättida liigid ja sordid, mis eelistavad sarnaseid kasvutingimusi.

Eriti kasulikud on suvelilled vastselt rajatud ja veel hõredates istutusalades, kus neid võikski nn augutäitjatena peenrale lopsakuse andmiseks kasvatada. Sel juhul tuleks aga väetamisel olla hoolas, sest suvelilled kipuvad olema küllaltki aplad ja võivad kasvupinnasest enamiku taimetoitaineid enda tarbeks ära kasutada ja nii püsikud näljapajukile jätta. Eriti hoolsalt tuleks lisaväetist anda roosidele, kui nendega ühes peenras hulgaliselt suvelilli kasvab.