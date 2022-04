Raamat “Nutikas aed” on seetõttu omapärane, et üks autor, Kristiina Viiron, on ajakirjanikust hobiaednik, teine autor, Katrin Uurmann, aga kõrgema aiandusharidusega kutseõpetaja. Kahe täiesti erineva teadmistepagasiga autori koostöös ongi valminud raamat, mis oskab vastata täiesti algaja aiandushuvilise küsimustele ja rahuldada ka asjast rohkem teadva aedniku vajadusi.