MÕISAKODU | Tulevikku vaatav Nabala mõis

Kõige olulisem põhjus, miks Maie oma Ravi tänaval asuva suure linnakorteri müüki kaaluma hakkas, oli see, et lapsed olid kasvanud suureks ning kodu jäänud tühjaks. “Siis hakkasingi mõtlema, et kas võtan kätte ja remondin sellesama korteri ära või siis ostame maja,” tutvustab Maie arutelusid, mis lõpuks pärast käänulisi päris ja mõtterännakuid ta Nabala mõisa ostmiseni viisid.

Tänapäeval on ju ka populaarne, et hangitakse kinnisvara mõnele soojale maale, ning sellise mõttega mängis ka Maie. Kuid pärast ühte reisi langes see variant tema jaoks kindlalt ära: “Tegime noorema pojaga kahekuulise Euroopa-reisi, mille lõpuks maandusime Põhja-Itaalias. Kui ma olin kuu aega ühes kenas San Remo korteris elanud, sain aru, et selline elu kas ei ole veel või ei ole üldse minu jaoks. Mõistsin, et mul võiks just Eestis olla mõni selline koht, kus oleks võimalik teha kultuuri – teatrit või kunsti või kontserte.”