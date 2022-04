Arli puukooli perenaine Anne Haak jagas lahkelt infot maasikataimede kohta ja tema käest sai ka osta kassettides juurdunud frigotaimi. Üks taim maksis 1.20 eurot.

„Ei saa öelda, et frigotaimed annavad esimesel aastal suure saagi,” kummutas ta valearusaama. „Kõik maasikataimed annavad esimesel aastal saagi, aga frigotaimed on oma risoomi suuruse järgi klassidesse jagatud, nii et taim annab vastavalt klassile natuke suurema või väiksema saagi.”

Tema hinnangul on eestlaste lemmiksortideks ’Polka’ ja ’Asia’, mis on mõlemad keskvalmivad.