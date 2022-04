Eesti sobib aprikooside kasvatamiseks ja siin on aretatud ka üks aprikoosisort!

Viljandimaal asuva Päidre puukooli juht Hillar Nassar oli Maamessile toonud terve hulga omakasvatatud aprikoosi- ja virsikupuu istikuid. Need olid silmastatud alõtšaalustele, mis on külmakindlamad.

„Põhiliselt on meil eesti, läti ja vene sordid, mis siinsesse kliimasse sobivad,” rääkis ta. Eesti sort on ’Tiina’, mida on siin juba üle 30 aasta kasvatatud. Kui ’Tiina’ on isetolmlev, siis enamus teisi aprikoosipuid vajavad kõrvale tolmuandjat.

Nassari sõnul hakkavad aprikoosi- ja virsikuistikud saaki andma neljandal-viiendal aastal nagu ka ploomid, murelid või kirsid. Kui ostad üheaastase, siis ootad vilju neli aastat, kui ostad kaheaastase, siis ootad kolm aastat.