Aiaomanikud valmistuvad suuremaks kartulikasvatuseks, "Jõgeva kollase" seeme sai otsa mõne nädalaga

Eesti Taimekasvatuse Instituut paljundab ja müüb siin aretatud kartulisortide seemet nii sertifitseeritud seemne kasvatajatele kui ka koduaednikele.

„Nõudmine oli erakordselt suur,” tunnistas ETKI müügijuht Kaisa Pajusalu. „Alustame seemnemüüki tavapäraselt jaanuaris ning suurem osa seemnest oli kuu lõpuks müüdud.”

Loe, kuidas kasvatada eriti varast värsket kartulit.

Kiire otsasaamise üheks põhjuseks oli see, et mullu jäi seemnesaak suvise põua tõttu tagasihoidlikuks, nii et defitsiiti võis ennustada. Küll aga ei osatud aimata, et Ukrainas algab sõda. Pärast sõja algust kasvas huvi kartuliseemne järele.