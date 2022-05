Eksperdid soovitavad, kuidas osta paati

JMK Marine Yamaha Paadikeskuse tegevjuhi Kalle Küti sõnul on Eesti elanike seas tõeline veetehnika buum, kus kaubaks läheb sisuliselt kõik. „Huvi veetehnika vastu on aastatega tõusnud. Kuna viimaste aastate tarneraskused on mõjutanud ka veetehnika sektorit, siis täna ostetakse kõike, mida saada on - nii uut kui kasutatud veetehnikat, kuid enamasti siiski paate, sest paat pakub rohkem kasutusvõimalusi,“ sõnas Kütt.

Paadiostu soovi korral tuleks alustada küsimusest, milleks paati vaja on – kas hobisõiduks, matkamiseks, kalastuseks või mõneks muuks otstarbeks. „Kindlasti soovitame külastada messe ja kuulata sõprade-tuttavate lugusid, kellel on eelnev paadiomamise kogemus. Samuti pidada nõu spetsialistidega, kes oskavad igaühele soovitada parimat lahendust vastavalt paadi otstarbele ja eelarvele,“ selgitas Kütt. Samuti ei tasu unustada ka asjaolu, et alates 2,5m pikkusest paadist on vajalik väikelaevajuhi tunnistust.

Lisaks paatidele on Eestis väga populaarsed ka jetid.