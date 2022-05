LOODUSE VÄGI | Maarjahein toob linnukeeled suhu

Jaanikuul saab juttu puhuda paljudest väekatest taimedest. Paljud kannavad koguni rahvakeelset nime jaanilill. Milliseid jaanililli te teate? Üks neist on aga tõeliselt eriline – taim, mille puhul ei osata kindlalt öelda tema ravitoimet. Ei-ei, see pole see salapärane sõnajalaõis, mis vaid jaaniööl õitseb ja toob õnne nii ihule kui ka hingele. See on maarjahein. Taim, mis panevat rääkima linnukeeli.