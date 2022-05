KAASLANE | Tänutundega Sohvile

Victoria Louët S95 on minu Hollandi päritolu vokk ja Surya, ametliku nimega Reba Rama Narpo Ransi, on kolmeaastane süsimust tiibeti mastifi tõugu koer, kes armastab hommiku­uned meie läheduses veeta. Lisaks on siin veel keegi, küll silmale nähtamatu, kuid hingena täiesti tajutav neljajalgne kaaslane Sohvi. Sohvi oli meie pere esimene tiibeti mastif, aga ka viimane kogu pere koer, kes sai lastega koos välja valitud, koolitatud, kallistatud ja hoitud. Nüüdseks on lapsed läinud oma teed ja Sohvist saanud vikerkaarekoer.