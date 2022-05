Eelista aianduses omamaiseid looduslikke väetisi

Viimasel ajal on mineraalväetiste hind kerkinud ja idapiiri tagant sissevedu kokku kuivanud. Kohalikud tootjad varustavad aiapidajaid bioloogilise väetisega.

Korraliku saagi saamiseks tuleb taimedele anda korralikult süüa. Kellel on võimalik lähedal asuvast tallist või laudast sõnnikut saada, on õnnega koos. Teistel tuleb vaadata kaubanduses pakutava taimetoidu poole ja valikut on.