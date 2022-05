Noor pere kasvatab erilisi marju

Söödav kuslapuu on esimene marja­kultuur, mis Eesti tingimustes valmib. Kaia ja Reigo Kardmaa on võtnud ette riskantse tee seda marja kasvatada ja kohalikule turule tutvustada.

“Üle saja aasta on olnud siin Välgi külas talukoht, see kuulus viimati minu vanaemale ja nüüd kuulub mulle. Midagi oli tarvis selle maaga teha ja me soovisime juba alguses teistest ettevõtjatest eristuda,” räägib Reigo. Tartu linnaelust oli mõõt täis saanud ja oli tarvis leida alternatiivne sissetulekuallikas, et elu saaks maal jätkuda.