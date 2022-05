Sadeväljal osatakse hinnata vana ja luua uut

Sadevälja, üks neljast Karla küla aiandus­talust, on aiahuviliste seas tuntud oma uhke kollektsioonaia ja põneva sorti­mendiga puukooli tõttu. Aga tege­mist on ka huvitava ajalooga talukohaga.

Talu praegune pererahvas, Jana ja Margus Proos asusid Koselt siia alaliselt elama veidi üle kümne aasta tagasi. “2009. aasta sügisel kolisime sisse, kuid koht oli Marguse suguvõsa käes juba ammustest aegadest,” tutvustab Jana Sadeväljale kolimise algust. Teada on fakt, et 1891. aastal ostis naabertalu peremees Hans Sepper selle talukoha oma nooremale pojale Jaak Sepperile tollase Kose-Uuemõisa mõisaproua Natalie von Uexkülli käest. Raha – 2700 hõberubla – maksti mõisale osade kaupa ja 1903. aastaks oli talukoht välja ostetud. Elumaja maalapil polnud, nii et see tuli ise ehitada.