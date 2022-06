Sadeväljal tehti korda poole meetri paksuste seintega maja ja loodi 2,5 ha suurune aed

Teada on fakt, et 1891. aastal ostis naabertalu peremees Hans Sepper selle talukoha oma nooremale pojale Jaak Sepperile tollase Kose-Uuemõisa mõisaproua Natalie von Uexkülli käest. Raha – 2700 hõberubla – maksti mõisale osade kaupa ja 1903. aastaks oli talukoht välja ostetud. Elumaja maalapil polnud, nii et see tuli ise ehitada.