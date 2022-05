Suvine terrass olgu efektne ja mugav

Troopilise päritoluga hooajataimed on viimasel ajal rõdude ja terrasside taimestamisel moekaks kujunenud. Aianduskeskuse Hortes taimede ostujuhi Eevi Haav-Reemetsa sõnul võib põhjus olla selles, et inimesed reisivad rohkem ja soovivad hiljem koduski puhkusereisi meenutavat meeleolu tekitada. “Oleme ju kõik lasknud endast pilti teha värvikirevate bugenvilleate taustal,” märgib ta. Tema sõnul tundub tänapäeva aiaomanik olevat tublisti julgem uuega katsetama ega ehmata nii lihtsalt ära tõsiasjast, et soojematest maadest pärit ilutaimed vajavad talvitumiseks erilisemaid tingimusi: jahedat, kuid siiski valget ruumi. Õues nad talvele vastu ei pea ega ole ka nõus pimedas keldris koos daaliajuurikatega talvituma. “Eks oma osa mängib nende populaarsuse juures ka asjaolu, et üks keskmise suurusega efektne ja külmadeni õitsev eksootiline kaunitar on vaid pisut kõrgemas ­hinnaklassis kui amplitäis meile tuttavaid suvelilli. Kuna ollakse juba harjunud, et suvelilleamplit tuleb igal aastal uuendada, pole ka see eriline kaotus, kui sobiva talvitumiskoha puudusel tuleb ka eksootide talvitamisest loobuda ja igal aastal uued taimed osta.”