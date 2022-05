Osale konkursil “Eesti kauneim maakodu 2022”

Eesti pered oskavad ehitada ja ilu luua. Otsime ilusaid talukohti, millest meie ajakirjas pole varem juttu olnud. Viimaste aastate ehituslusti arvestades olen kindel, et neid on palju ja tuleb aina juurde. Kui te pole jõudnud korda teha kogu maja, aga teil on hoovi peal tore varjualune, terrass või olete korda teinud mõne kõrvalhoone, siis needki saavad konkursil osaleda. Unustage eestlaslik tagasihoidlikkus ja näidake oma maakodude ilu teistelegi! ”

Eesti inimeste kodud ja aiad muutuvad aina kaunimaks. Mõnest eriti ilusast aiast möödudes jääb samm kohe lühemaks, et saaks kauem aeda imetleda. Silma rõõmustava maja puhul tahaks aga näha, missugune on see seestpoolt. Minusuguseid “uudishimulikke” kodu kaunistamise huvilisi on palju. Samuti on neidki, kellel on head silma ja kätt kodukujunduse peale. Nüüd on paras aeg oma kaunis kodu konkursile esitada ja seda ilu teistegagi jagada!”