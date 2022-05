Eva Luigas: mõistlik oleks looduses toimuvaga juba eos rahu teha

Põhjus peitub selles, et mul on alati käsil mitu asja korraga, mistõttu võib mõni oluline töö venima jääda. Näiteks kipuvad mul seemnekülvid alati pisut hilja peale jääma ja see tekitab mu hinge pingeid. Avan sotsiaalmeedias aednike foorumi ja näen, et usinamatel on aknalauad juba poolest talvest rohelisest lookas. Tomatitaimed on mõnedel juba kämblapikkused, kui mul on alles mahti seemneid külida. Igal aastal on olnud tunne, et jään rongist maha, kukun läbi ja valmistan sellega tervele maailmale pettumuse. Aga mitte sel aastal! Mingi kõhutunne ütles mulle, millal oleks mõistlik ettekasvatusega tegelema hakata, ja bingo! Kõik mu taimekesed said parajal ajal istutusküpseks.