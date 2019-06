20 fakti puukidest, mida sa varem ei teadnud

1. Puuk ei ole putukas. Puukidel on neli paari jalgu, putukatel on aga kolm paari jalgu.

2. Puugi lähim sugulane on ämblik. Puugid kuuluvad ämblikulaadsete klassi lestaliste seltsi.

3. Eestis elab mitut liiki puuke, neist tuntumad on ka inimesel parasiteerivad võsapuuk (Ixodes ricinus) ja laanepuuk (Ixodes persulcatus).

4. Laanepuuk on levinud Ida-Eestist kuni Kesk-Eestini, võsapuuk on levinud kõikjal Eestis.

5. Laane- ja võsapuuk on välimuselt raskesti eristatavad. Spetsialistid eristavad neid mikroskoobi all kärsa kuju vaadates.

6. Ka puuke on loodusele vaja. Puugid on toiduks roomajatele, kahepaiksetele ja lindudele. Lisaks on nad peremeesorganismiks paljudele mikroparasiitidele – haigustel on oluline roll looduse tasakaalustajana.

7. Silmaga on eristatavad isas- ja emaspuuk. Nälginud isasel on terve seljaosa kaetud tumeda seljakilbiga, nälginud emasel katab see kolmandikku seljast ning oranžikas tagaosa paistab paremini välja. Suurem tagaosa võimaldab emasel järglaste toomiseks rohkem verd varuda.*

8. Puuk toitub elu jooksul kuni kolm korda. Puugi elutsükkel koosneb kahest noorjärgust ja täiskasvanud loomast. Puukide noorjärgud toituvad peamiselt pisiimetajatel ja lindudel, täiskasvanud isend toitub suurematel imetajatel.*

9. Puuk suudab nälgida mitu aastat.*

10. Haruldane on see, et imemise ajal hakkab puugi keha hoogsalt kasvama. Täissöönud emane puuk on nälginud loomast mitu korda suurem ja tema tagakeha on muutunud hallikaks.*