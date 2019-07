3 suurepärast võimalust säilitada kukeseeni

Marju Reitsak Targu Talita ja Maakodu toimetaja RUS 3

Kukeseened Foto: Pixabay.com

Kukeseente kõrghooaeg on käes! Kes korjab neid metsas ise, kes käib turul neid kollaseid seenekesi varumas. Kuid alati on ikka see küsimus, kuidas neid kõige paremini ka talveks säilitada.