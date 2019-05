4 asja, mida viljapuu istikut valides kindlasti tähele tasub panna

3. Kuidas näeb välja pookekoht? Viljapuu pookekoht, kui see olemas on, peab olema korralikult kokku kasvanud ja ilma nähtavate vigastusteta. Samuti ei tohiks sealt immitseda mingit eritist.

4. Milline on viljapuude koor? Taime koor on väga oluline taime tervise näitaja. See peaks olema kõikjal suhteliselt ühesugune ning ilma lõhede, kobrutavate kohtade ja vigastusteta. Koorekahjustused on tihti varajane märk taimehaigustest ja kahjustatud istikut ei ole soovitatav endale koju tuua.