Ajatada sibulat veeklaasis või mullas? Mõned nipid, mis aitavad kasvu kiirendada

Ajatatud sibula eeliseks on see, et värske roheline toidule värvi- ja maitseandmiseks on aknalaualt kogu aeg võtta. Kui 1-2 sibulat nädalaste vahedega mulda või vette pista, saab värsket sibularohelist kuni kevadeni.

Sibulaid võib ajatada nii veeklaasis kui mullas, kasvu kiirendamiseks võib sibulakaela maha lõigata või hoopis lõikamata jätta ning ajatamiseks sobivad ka juba kasvu alustanud sibulad. Millist ajatamisvõtet aga kasutada? Otsustasin kõiki korraga proovida.

Ühel ajal läks kasvama neli sibulat. Veeklaasi nii, et sibulakand vette ei puutuks, läks üks sibul. Teise sibula istutasin mulda, kuid enne lõikasin pealt maha tipuosa (nn kaela), et kiirendada kasvu. Kolmas sibul oli juba hoiukorvis kasvu alustanud, ka see sai mulda istutatud. Neljas sibul läks mulda just nii nagu ta oli. Mulda istutatud sibulad said kastmisvett ja kõik neli panin aknalauale, kus temperatuur püsis +20º C ümber. Istutamiseks kasutasin koduaia sõelutud kompostimulda. Mulda istutatud sibulaid kastsin umbes 2 korda nädalas. Veeklaasis oleval sibulal vahetasin üks kord nädalas vett.

Veeklaasis ajatatamise eeliseks on lisaks kiirusele see, et ei pea mullaga mäkerdama, kuid kui hooletu olla (st jätta ära veevahetused klaasis), kipuvad juured klaasis mädanema minema. Samas on päris põnev (eriti lastel) jälgida läbi klaasi juurte arengut, mis potis kasvades jääb nägemata.

Mulda pistetud sibulad alustavad oma kasvu väikese viivitusega, kuid juurdununa teevad nad kaotatud aja ruttu tagasi.