Alusta kohe kevadiste aiatöödega! Nii vähendad märkimisväärselt rinnavähki haigestumise riski!

Nüüdseks on laialdase uuringuga tõestatud, et aiatööde tegemine vähendab rinnavähki haigestumise riski, vahendab The Telegraph.

Uuringus võeti luubi alla mitmed naiste tavapärased harjumused, arvestati ka alkoholi tarbimist, füüsilist aktiivsust ja toitumisharjumusi.

Kokkuvõttes tuli välja, et kogu maailmas saaks ära hoida rohkem kui 6000 rinnavähijuhtu, kui kõik naised oleksid vähemalt 30 minutit päevas füüsiliselt aktiivsed.

Kõige suurem efekt noorte naiste juures on intensiivsel treeningul, näiteks jooksmisel - neil uuringus osalejatel, kes seda igapäevaselt tegid, oli kuni 17% väiksem risk rinnavähki haigestuda. Kuid peale menopausi selline intensiivne trenn enam nii positiivset mõju ei avalda.

Vanemate naiste grupis joonistus hoopiski selgelt välja, et ka lihtsam füüsiline aktiivsus, näiteks aiatööd ja jalutamine vähendas haigestumise riski kuni 13%, mis pole ka enam sugugi tühine number.

Muide, selleks, et veelgi kindlamalt terve püsida, tasub loobuda alkoholi tarbimisest või viia see täielikult miinimumini. Uuringust selgus, et isegi väike klaas veini päevas suurendab rinnavähki haigestumise riski vanemate naiste hulgas 9%. Kusjuures kui naised ei jooks üldse mingit alkoholi saaks üle maailma hoida ära 12 000 rinnavähijuhtu aastas.

Kõnealune väga laiapõhjaline uuring on tehtud kokkuvõttena 119 erineva teadustöö põhjal, mis hõlmavad 12 miljoni naise andmeid ja 260 000 erineva rinnavähijuhtumi andmeid.