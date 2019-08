Brasiilias lamavad miljardid surnud mesilased kuhjades. Mis juhtus?

Miski, mis neid tapab levib kiiremini kui katk. Kohe kui terved mesilased hakkavad oma elamist surnutest puhastama, jäävad nad ise haigeks. Lõpptulemuseks on vaid surnud mesilasi täis tarud.

Selline massiline suremus on tekitanud küsimuse, kas ebaloomulikud kogused pestitsiide, mida kasutab Brasiilia põllumajandus, saavad ikka olla tervisliku toidu tootmise aluseks. Kui mürgid mõjuvad nõnda mesilastele, mida teeb see kokkuvõttes inimestega?

Surnud mesilaste uurimisel on välja tulnud üks kindel seos - neist on leitud pestitsiidi nimega fiproniil, mis on Euroopa Liidus keelatud ja kantserogeenseks kuulutatud.

Fiproniil on kemikaal, mida on samuti süüdistatud pere kokkukukkumise sündroomi põhjustamises. Isegi väga väike mesilaste jaoks mittesurmav doos seda pestitsiidi põhjustab raskusi oma tarusse naasmisel, mis viib suure hulga korjemesilaste kaotamiseni.

Nimetatud kemikaal on meil aga siiski kasutusel veterinaarmeditsiinis, kus see on üheks toimeaineks koertel ja kassidel väliparasiite hävitavas täpilahuses.

Kaks aastat tagasi teostati ka Eestis laiaulatuslik kontroll fiproniili ebaseadusliku kasutamise tuvastamiseks suuremates kanalates. Ajendiks olid Belgias avastatud kemikaali sisaldusega munatooted. Eestis seaduse rikkumist ei avastatud. Selle kohta saad lähemalt lugeda siin.