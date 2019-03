FOTOD | Käes on suur sinililleaeg! Neid on roosasid, valgeid, topeltõielisi ja need kõik võiksid kasvada ka sinu aias!

Aastaid on minu aias esimesed sinililleõied puhkenud veebruari lõpus, tärgates läbi lume, ja isegi varem kui lumekupud ja märtsikellukesed.

Aprillis-mais metsades õitsema hakanud sinililled õitsevad ära küllaltki ruttu, vaid 10–20 päevaga, kuid minu kadakaalused puhmikud on kaunid ligi kaks kuud. Kuna puhmikud on aastatega kasvanud juba päris suureks, siis on õienuppe palju, need avanevad eri ajal ja sellepärast tundubki, et üks taim õitseb väga pikalt. Õitsemise ajal on kogu puhmikust näha üksnes õied, sest õievarsi on nii palju, et eelmise aasta lehed jäävad õitemere varju. Ka varakevadised jahedad ilmad pikendavad õitsemisaega.

Sinililled on väga pikaealised taimed ning moodustavad aias soodsas poolvarjulises kohas aastatega suure ja võimsa puhmiku, mida metsades ei näe.

Milliseid imelisi sinililli on tegelikult olemas, kuidas need välja näevad, kust neid saab ja kuidas neid kasvatada loe edasi artiklist!