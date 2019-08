HÜVA NÕU | Millal on õige aeg koristada sibulat?

Maakodu RUS 114

Söögisibul on koristusküps, kui uute lehtede moodustumine on lakanud ja sibul hakkab lamanduma. Selleks ajaks on sibul välja kujunenud ja kuivsoomused hakkavad värvuma.