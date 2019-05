Just see iganenud ja äärmiselt tüütu meetod võib olla ainus võimalus päästa viljapuude saak öökülmade käest

Vaikse ilma korral hoiab öökülma eemal suitsuloor. See meetod pole aga just kõige mugavam ning seetõttu leiab tänapäeval vähem kasutust. Siiski kasutatakse suitsuloori veel nüüdki suuremate pindade puhul ning eriti puuvilja- ja marjakasvatuses, et vältida öökülmakahjustusi taimede õitel.

Paljud puuvilja- ja marjakasvatajad on kevadiste külmade tõttu saagist ilma jäänud või on see olulisel määral vähenenud. Väga suuri õuna-, kirsi- või maasikaistandusi õitsemise ajal ööseks kattelooriga katta pole aga mõeldav. Nii tehakse hilisõhtul või kesköö paiku istanduse sobivatesse servadesse lõkked.

Lõkkes põletatakse looduslikku materjali, mis annab palju ja paksu suitsu. Hästi sobib näiteks põhk või hein. Pidevalt lisanduv suits kandub istandusele laiali ja jääb sinna loorina rippuma, hoides nõndaviisi külma väärtuslikest õitest eemal. Selline teguviis sunnib aednikku küll öösiti üleval olema, ent tihtilugu on see ainus võimalus saak päästa.