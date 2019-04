Kahjustatud muru vajab turgutamist. Kuidas seda teha?

Lumiseene levikuks on soodsad tingimused, kui lumi langeb sulale maapinnale (temperatuur lumekihi all üle 0°), ja ka varakevadiste sompus ilmadega. Soe ja niiske lumevaip on haigusetekitajate levikuks ideaalne keskkond ja nii võib juhtuda, et lume alt vabanenud murus haigutavad suured kollakad laigud. Lähemalt vaadeldes paistab, et murukõrred on kaetud õrna kirmega ja veidi kokku kleepunud, hiljem muutub murukamar täiesti pruuniks. Tegu on seenhaigustega, mille kohta kasutatakse ühisnimetust lumiseen.

Valige õige pikkus

Lumiseene vältimiseks tuleb valmistuda juba sügisel. Kui jätta muru sügisel väga pikaks, siis talve jooksul see lamandub. Kevadine päike ei pääse lamandunud taimekihi alla ja taimed ei saa fotosünteesiks piisavalt valgust.

Erakogu



Paksu rohukihi all on niiske, soe ja pime. Taimed hingavad edasi, kuid lõpuks saavad varuained otsa ning taimed muutuvad nõrgaks ja haigustele vastuvõtlikuks.

Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadur Henn Raave võrdleb lamandunud muru maapinda katva tekiga. “Sellist agrotehnilist võtet, mis lumiseene vastu sajaprotsendiliselt aitab, pole olemas. Tuleb jälgida, et muru ei jääks vastu talve väga pikaks (üle 5 cm). Eriti ohtlik on see väga tiheda muru korral, mille puhul ei tohiks taimepikkus ületada 3 cm. Väga tihedaid taimikuid võiks sügisel veel õhutada – see muudab need hõredamaks,” soovitab ta.