KALENDER | Süda suvele valla

jagame retsepte, mis sobivad nii peolauale kui ka igaks teiseks suviseks eineks. Tuletame meelde, kuidas vältida ülesöömisest tingitud vaevusi. Helen Odeh

Juuni algus on täis elevust, sest suvi koos puhkuste, pidustuste ja soojusega on käes. Seda aega tuleb kohe ja kiiresti kasutama hakata, sest suved on meil lühikesed ja kui kohe härjal sarvist ei haara, lendavad märkamatult mööda.