KEVAD KÄES | Vaata, millised 3 asja võib kompostimata peenrasse kaevata ja miks

Mõne asja võib peenrasse kaevata ka kohe, kuna nad lagunevad kiiresti või parandavad mulla tekstuuri.

Munakoored

Munakoori on kasulik pigem koguda kui pidevalt ära visata. Enne kasutamist laota need ahjuplaadile ja lase 10 min kuumas ahjus küpseda - see hävitab võimalikud haigustekitajad ja kuivatab nad korralikult. Seejärel tambi koored peeneks. Nüüd võib nad igal hetkel peenrasse kaevata - nad parandavad mulla tekstuuri ja vee läbilaskvust.

NIPP: Purustatud munakoortest saab teha barjääre tigude vastu. Tigudel on äärmiselt ebamugav munakoortel liikuda ja nii jätavad nad pigem munakooreriba taga olevad taimed rahule.

Kohvipaks

Kohvipaks on hea mullaviljakuse ja tekstuuri parandaja. Kui seda mitte väga suures koguses korraga kasutada, võib selle rahulikult otse peenrasse kaevata või taimede ümber niisama mulla sisse kobestada. Ettevaatust - kohvipaks muudab mulda happelisemaks. Täpsemalt saab selle kasutamisest lugeda SIIT.

Banaanikoored

Banaan on meil üks populaarsemaid välismaiseid puuvilju. Kui banaanikoori pisut kas või labidaotsaga hakkida, lagunevad need väga kiiresti ja passivad hästi peenrasse panna. Kindlasti on soovitav banaane enne söömist pesta, nii puhastame ka koored suurest osast võimalikest lisaainetset, mis võivad muidu meile peenrasse sattuda.