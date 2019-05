Kõik, mida peaks teadma maasikate kasvatamisest, et saada suurepärast saaki

Toimetas: Marju Reitsak Targu Talita ja Maakodu toimetaja RUS

Shutterstock

Väikese maasikapeenra saab rajada nii rõdule kui ka aeda. Oluline on teada lihtsaid põhitõsesid maasikate kasvutingimuste ja sortide kohta. Parim aeg peenra rajamiseks on ikka kevad, samuti on viimane hetk uuendada olemasolevad istutused.