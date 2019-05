Kuidas ja millal eemaldada tomatil külgvõrseid?

Determinantsed ehk piiratud kasvuga ehk madalakasvulised tomatid on sellised, millel moodustub 5.-8. lehe järel õisik ja peavars enam edasi ei kasva. Taim kasvab suuremaks külgvõrsete arvelt, mis moodustuvad iga 1.-3. lehe järel õisiku.

Kui taim kasvab väga jõuliselt ja külgvõrseid moodustub liiga palju, tuleb neid eemaldada. Seda tüüpi taimede puhul on tähtis teada, et neid tuleks kasvukohale istutada enne õite avanemist - ainult siis juurdub taim hästi ja kasvab lopsakaks. Kui õied on juba avanenud suunab determinantne taim kogu oma energia viljade kasvatamisse ja juurestik ei pruugi korralikult välja areneda, ning taim jääb kiduraks.

Indeterminantsed ehk piiramatu kasvuga ehk kõrgekasvulised sordid kasvavad ladvast pidevalt edasi. Seda tüüpi sortidel eemaldatakse külgvõrseid pidevalt igal kasvunädalal. Kütteta kasvuhoones murtakse ka taime latv ära augusti algul. Selline taim kujundatakse enamasti üheharuliseks, püstiseks. Kõrgekasvulisi tomatitaimi istutatakse kasvukohale siis, kui esimesed õied on juba avanenud.

Pooldeterminantsed ehk poolpõõsasjad sordid lõpetavad ise oma kasvu, tavaliselt 6. viljakobara kohalt. Selliseid taimi kujundatakse tihti põõsasteks, eemaldades esimesed 4 külgvõrset ja jättes ülejäänud alles.