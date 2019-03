Kuukinga kastmisvajadust näitavad juured. Vaata, kuidas täpselt!

Kuukingade kastmisest on igal kasvatajal välja kujunenud oma rutiin: vastavalt tema kodustele tingimustele. Siiski on olemas mõningad universaalsed näpunäited, mis aitavad taime eest paremini hoolitseda.

Kastmistihedus oleneb paljustki keskkonnatingimustest: talvel kastetakse vähem, suvel rohkem. Keskküttega ruumis on õhk kuivem ja taimed kuivavad ka kiiremini - kasta tuleb tihedamalt.

Kuukinga kastmisvajadusest annavad meile kõige kindlamalt märku tema juured: piisavalt niiskel taimel on juured erinevates variatsioonides rohelist värvi ja sileda pinnaga. Sellist taime ei ole tarvis kasta. Samuti on taimel piisavalt niikust, kui läbipaistvas potis on näha kondenseerunud vett.

Kuiva taime juured tõmbuvad halliks ja lähevad justkui veidi kortsu, taime lehed võivad olla pisut pehmed. Sellist taime tuleks viivitamatult kasta.

Kuna kuukinga kasvusubstraat on küllaltki suurte tükkidena, siis ei ole palju kasu talle vee pealevalamisest. Parim viis on uputada pott veega täidetud anumasse sellselt, et vesi ulatuks poti servani ja taim ise jääks kuivaks. Vähem kui poole tunniga on taim oma veevarud uuendanud ja võib ta näiteks kraanikaussi nõrguma tõsta.

Orhidee ei tohiks elada "jalad vees", seega on oluline kontrollida, et tema ümbrispotti või potialusele ei jääks seisvat vett. Vastasel juhul on juured kiired mädanema ja taim võib ootamatult hukkuda.

Seega ei saa anda otsest soovitust kasta oma kuukinga näiteks kord kahe nädala jooksul. Tõstkem aeg-ajalt julgelt taim ümbrispotist välja ja ta ütleb ise, millal teda kastma peab!