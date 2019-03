LOODUSE VÄGI | Just see taim hoiab eemale vargad ja kaitseb kurja silma eest

Euroopa rahvaste folklooris on palju legende, mis räägivad hariliku köömne (Carum carvi) maagilistest omadustest. Armastatud ja ka põlatud köömen on kindlasti hästi väekas taim.

Juba keskajal kanti kaelas köömneseemnetega kotikest, et eemal hoida deemoneid ja kurje vaime. Ühe uskumuse järgi ei tülita vargad neid, kelle asjade hulgas on köömneseemneid. On usutud, et köömneid sisaldavat jooki joonud armastatud inimene ei eksi teelt. Mõnel pool peeti au sees kommet noorpaarile ja külalistele pulmapäeval köömneid puistata – siis pidi õnn ja truudus püsima.

