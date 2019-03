Lumevärvi kellukeste kirev maailm: milline on kõige erilisem, kõige kallim, kõige kuulsam? Vaata järele!

Sulev Savisaar RUS 11

Kõige suurema õiega lumikelluke ‘Bill Bishop’ kuulub ühemärgiliste lumikellukeste sordirühma. Sulev Savisaar

Lumikellukesed on Euroopas armastatud aiataimed eelkõige sellepärast, et nad on varajased kevadekuulutajad. Kui lumikellukesed õitseksid suvel, poleks nad sugugi

nii populaarsed.