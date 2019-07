Millal koristada ja kuidas säilitada küüslauku?

Putkumatu küüslauk on koristusküps, kui selle ebavars on hakanud närtsima, alumised lehed kolletuma ja kuivama, liitsibul on hästi välja kujunenud ning omandanud sordile (vormile) iseloomuliku värvuse.

Putkuvatel vormidel on valmimise tunnuseks lisaks loetletutele veel õisiku katte (ümbrise) avanemine (juhul kui õisikud varresibulate saamise eesmärgil on jäetud kõrvaldamata).

Õige koristusaeg on augustis, mõnel aastal ka septembri algul. Varem saavad koristusküpseks taliküüslaugud, mõnevõrra hiljem suviküüslaugud.

Mitte hilineda



Väga sageli teevad meie aiapidajad aga suure vea sellega, et koristavad küüslaugu liiga hilja – alles septembri lõpul või koguni oktoobri algul, mil pealsed juba hävinud.

Koristamisega ülemäära viivitamisel hakkavad liitsibulat katvad kuivsoomused juba mullas rebenema, ülesvõtmisel laguneb selline liitsibul üksikküünteks ja nende nakatumise oht säilitamisel ilmnevatesse haigustesse suureneb.

Üksikud küüned hakkavad sobivates niiskuseoludes säilitamise ajal kergesti kasvama ja säilivad halvasti. Ka võib selliste lagunevate liitsibulate ülesvõtmisel palju küüsi mulda jääda, mistõttu saak väheneb, maa risustub ja küüslauk võib muutuda isegi tüütuks umbrohuks.

Kestvaks säilitamiseks määratud küüslauku ei tohi koristada ka liiga vara, sest siis on säilituskaod (peamiselt kuivamise arvel) väga suured.

Koristamisel tuleb igati hoiduda küüslaugusibulate mehaanilisest vigastamisest (töövahenditega, kloppimisega jne), sest see mõjub halvasti säilivusele.



Hoolikalt kuivatada



Koristamiseks tuleks valida võimalikult kuiv ilm. Väga oluline on, et küüslauk koristusjärgselt korralikult kuivatatud saaks. Ilusate ilmade korral on soovitatav ülesvõetud küüslauk koos pealsetega jätta mõneks (3–6) päevaks samasse mullapinnale kuivama.