Nipid, millega teed kohe kindlaks, kas aias möllab mutt või mügri

Selleks uurige maapinnale kerkinud mullakuhja. Kui tõstate labidaga pealmise mulla ära, siis näete, et mutimullahunnikus on käigu ava otse kuhja keskel. Käigud on ümmargused või laia ovaali kujulised ja võrdlemisi kitsad, kuni kolme sõrme laiused.

Mutt kaevab sügavamal kui mügri, tema käigud kulgevad 10-120 cm sügavusel ning nende käiguavauste läheduses pole katkihammustatud taimeosi. Mutikuhilad on suured ja kindla vormiga, nende muld on peeneteraline. Mutt armastab olla omapäi ja ei salli oma käikudes sissetungijaid - seetõttu mügrid neid kasutada ei saa.

Mügri käigud ei lõpe mitte kuhila keskel, vaid selle küljel. Käigud on pikliku ovaali kujulised ja vähemalt nelja sõrme laiused. Mügri kaevab väga maapinna lähedal, vaid 5-30 sentimeetri sügavusel. Mügri on taimetoiduline loom ja tema näritud taimeosi peaks leiduma kõikjal käikudes. Mullakuhilad on madalamad ning ebamäärasema kujuga kui mutil.

Kui te pole ikka veel endas kindel, võite teha katse: kaevake käigud mitmes kohas 20-30 sentimeetri pikkuselt lahti. Kui need on umbes kuue tunni pärast seestpoolt uuesti kinni aetud, on tegu mügriga. Mutt hakkab parandustöid tegema alles paari päeva pärast.

NB! Valige tõrjeviis olenevalt loomaliigist ja keskkonnasõbralikkust silmas pidades!

Mügri on taimetoiduline loom. Shutterstock









Allikas: Targu Talita Nipiraamat 2013