ÕPETAV VIDEO: Kuidas õigesti lõigata suure ja vana õunapuu oksi

Dendroloog Kalle Kõllamaa võttis ette üle 80 aasta vana õunapuu ja näitas, kuidas nii eaka ja suure puu võra tuleb korrastada.

Kel on kodus vana õunapuuaed, see saab Kalle Kõllamaa näpunäidetest abi. Oksalõikuse näitamiseks valitud puu on ainuke, mis esimese Eesti Vabariigi presidendi Konstantin Pätsi õunapuuaiast järele on jäänud.

