Põhjanaabrid istutavad lilleamplitesse banaane ja mune. Miks ometi?

Facebooki soomekeelses aiandusgrupis kirjutatakse järgmist: munakoor mullas asendab keemilisi väetiseid. Väetise ostmine on tavaliselt üsna kallis, mistõttu on hea ära kasutada munakoore omadusi. Munakoores on rohkesti kaltsiumi ja muid mineraale, mis on taime jaoks olulised.

Kogu muna annab aga aianduses veelgi paremaid tulemusi, sest see takistab taime juurte mädanemist.

Banaanid sisaldavad palju mineraale, mis vabanevad banaani lagunemisel. Banaanikoor sisaldab ka palju kaaliumi, mis on üks tähtsamaid mineraale õitsvate taimede seisukohast.

Juhend istutamiseks.

Täitke pott mullaga (umbes 5 cm) ja asetage muna või munakoored poti keskele. Pane banaan või banaanikoored muna kõrvale ja täitke pott mullaga. Seejärel võite potti istutada oma valitud taime. Hästi sobivad igasugused suvelilled.

Potti maetud banaan ja muna aitavad nüüd teie taimel kasvada. Võite kasutada ka riknenud ja keedetud mune ja mustaks läinud banaane.

Hea lugeja, mida sa sellest soovitusest arvad? Kas oled proovinud? Anna meile teada kommentaarides!