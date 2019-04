Põltsamaa roosiaia perenaine: enam ei jaksa võidelda, kui riik tahab kollektsiooni hävitada, eks teeme siis platsi puhtaks

„20 aastat vanad roosipõõsad ümberistutamist ei talu ja nende teisaldamine hävitaks kõik need ligi 500 taime,” ütleb Põltsamaa roosiaia perenaine Annela Orasi. Ta on vaidlusest väsinud ja kogu asjade käigust jahmunud.

Roosiaia sotsiaalmeedia postituses antigi juba teada, et nüüdseks on jaks otsas ning saagu riik oma tahtmine — kõik rooisõbrad on oodatud 13. aprillil appi talgutele, et plats puhtaks teha.

Vaidlus Eesti riigi ja Põltsamaa roosiaia vahel algas viie aasta eest ega ole tänaseni leidnud osapooli rahuldavat lahendust, mis tähendab, et unikaalne, 93st sordist koosnev ajalooliste pargirooside kollektsioon võib hävida.

Probleem ise on täpsemalt selles, et aastatel 1996-1998 rajatud roosiaia pargirooside kollektsiooni üks osa on istutatud riigi maale. Toonane roosiaia omanik olevat selle vallas kooskõlastanud ja maade erastamise käigus oleks olnud võimalik see osa roosiaia 3,2 hektari suurusele alale lisada. Kahjuks on aga esitatud erastamisavaldus müstilisel kombel kaduma läinud ja ajalooline kollektsioon paikneb nüüd seetõttu riigile kuuluval elamumaal.

Viis aastat tagasi käis Põltsamaa roosiaia perenaine Annela Orasi kogu bürokraatia kadalipu juba läbi ning toonane keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus olevat teinud ettepaneku muuta kõnealune elamumaa avalikuks haljasalaks.

Reaalservituudi leping kirjutati alla ja Orasi on riigile kõik need aastad ka selle alusel tasu makstud. Kuid maaregistris lubatud muudatust tegelikkuses siiani tehtud pole.

Nüüd aga, pärast keskkonnaministri ja kohaliku omavalitsuse ametnike vahetust on kogu probleemidepundar taas esile kerkinud, kuna maa-amet teatas, et kõnealust servituudilepingut ei pikendata ning riik kavatseb roosipeenarde aluse maa maha müüa.