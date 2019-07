RAHVAKALENDER | Lauritsapäeval austatakse tulehaldjat, aga tuld ei tehta

Lauritsapäeval peeti rangelt kinni tuletegemise keelust, et eelseisval aastal ei tabaks majapidamist tulekahju. Et tulekahjusid peletada, visati hommikul katusele vett. Samuti oli keelatud rohtu niita, puid raiuda, kapsaaias käia, õunu ja teisi puuvilju tuua.

Lauritsapäev tähistas rukkikülvi algust. Nagu muudki lõikusaja tähtpäevad, on see üks aed- ja juurvilja valmimise ja kasutuselevõtu tärmineid. Lõuna-Eestis nagu Lätiski öeldud, et õunale tuleb maitse, kuid kõige populaarsem on üldlevinud vanasõna: “Laurits laotab lehti, pärtel pöörab päid.”

Seletusmuistendi järgi lõpeb sel päeval konna krooksumine, sest konn olevat lubanud viljaseemne ära süüa ja karistuseks pandud ta suu kinni.