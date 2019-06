SPETSIALIST JAGAB KOGEMUST | Just neid viinapuid tasub aeda istutada, et saada suurepärast saaki

Viinapuust on saanud Eesti koduaedades tavaline marjataim. Meil on ärilisel eesmärgil rajatud istandikke nii avamaale kui ka kasvuhoonetesse, paljud neist on jõudnud ka kandeikka. On peresid, kes elatuvadki viinamarjakasvatusest. Kohalikud lauaviinamarjad ja viinamarjavein on saanud unistusest tegelikkuseks.

Selleks, et tulemus oleks ootuspärane tasub õppida teiste kogemustest ja kasvatada sorte, mis meie tingimustes on end väga heast küljest näidanud. Loe edasi artiklist!