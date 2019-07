SPETSIALIST SELGITAB | Kas õitesenud lillede õisikud tuleb tegelikult ka ära lõigata ja miks?

Suvelillede ära õitsenud õite korjamine täidab sama eesmärki: kui mitte lasta taimel seemneid kasvatada, õitseb ta selle võrra rikkalikumalt. Vahel saab ära õitsenud varsi maha lõigates esile kutsuda isegi taasõitsemise – nii käitub näiteks hulgalehine lupiin.

Suvelillede seas on siiski üks erandrühm, millele laisemad aednikud võiksid teha erandi – vähemalt osalise. Näiteks need isekülvi andvad taimed: saialilled, kosmosed, magunad, mungalilled, rebasheinad jne. Kui lasta neil lilledel end omatahtsi külvata, võib neid järgmisel aastal leida väga põnevatest kasvupaikadest. Niimoodi võite juhuslikult saada ülitoredaid taimekooslusi. Ka tasub mõned selliste taimede õisikud alles jätta selleks, et saaksite neilt seemneid korjata. Tagavara on hea täienduskülviks, juhul kui mõni pirtsakam taim peaks täiesti äparduma.

Kindlasti alles jätta

Kindlasti võiks alles jätta nende taimede ära õitsenud varred, millel on kenad viljad. Sellised on näiteks laugud, pojengiliigid, lihtõielised ja pargiroosid, jaapani ülane, kõdrikulehine palderjan jt. Miks selliste taimede õisikuid peaks säästma, pole vahest mõtet pikemalt seletada.

Teine rühm taimi, kelle ära õitsenud õisikuid pole mõtet maha lõikama kiirustada, on need, kelle viljad pole ehk küll ülemäära ilusad, kui lisavad ometi lillepeenrale veidi struktuuri ja püsivad efektsed ka siis, kui lehed kipuvad juba kuhtuma. Sellised on näiteks astilbed, kitseenelad, rodgersiad ja loomulikult kõik kõrrelised.

Kui on olemas taimi, mille varsi suisa ei tohiks suve lõpus maha lõigata, siis need ongi just kõrrelised. Esiteks püüavad nende kuivanud kõrred pilku ka talvel ja teiseks talvituvad mahalõikamata kõrrelised märksa paremini kui need, kes on suve lõpul maha nuditud.