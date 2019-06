SPETSIALIST SELGITAB | Kuidas valida oma aeda imeline ja vastupidav iluõunapuu?

Kui peaks valima lemmikaastaaja, siis on õunapuude õitsemise aeg minu arvates kõige kaunim. Peaaegu iga eestlase aias on mõni õunapuu. Vanasti kasvatati õunapuid mitte ilusate õite, vaid maitsvate viljade pärast. Tänapäeval, kui värskeid puuvilju, kompotte ja moose on supermarketites aasta ringi saada, jääb saak sageli puude alla mädanema.

Sellele on lahendus: istutage aeda dekoratiiv- ehk iluõunapuu. Need õitsevad rikkalikult igal aastal ja paljudel sortidel on roosad või isegi punased õied.

Millised on võimalused, kuidas puud valida, mida silmas pidada? Vastused leiad lugedes edasi!