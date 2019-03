SPETSIALIST SELGITAB | Miks tasub kasvuhoonesse valida just varajased tomatisordid?

Varaste tomatisortide eeliseks on ka see, et haigused ei jõua taimi kahjustada.

Kodumaised tomatisordid nagu Evelle, Maike, Malle F1, Mato, Terma, Valve, Vilja ja Visa F1 on peale sordi Piibe F1 (keskvarane) kõik varased.

Jõgeva Sordiaretuse Instituudi sortidest on hetkel parim indeterminantne hübriidsort 'Malle'. Parima maitsega on suureviljaline 'Vilja'. Avamaale sobivaim on sort 'Terma'. Determinantsetest sortidest on parimad väikeseviljaline 'Maike' ja suureviljaline 'Mato'.

Välismaistest sortidest on Eesti tingimustes samuti varased Harafreuer, Fuji Pink, Promyk, Sabala, Zlatava, Sparta F1, Tolstoi F1, Amurskii Tigr jt. Kirsstomatitest on varased Radana, Idyll, Black Cherry jt.