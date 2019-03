SPETSIALIST SOOVITAB | Kuidas valida õigeid lõikeriistu viljapuude lõikuseks?

Lõikamiseks õiged käärid!

Viljapuude lõikamiseks on sobilikud vaheliti lõiketeradega (liugteradega) oksakäärid. Alasi-tüüpi kääre ma selleks tööks ei soovita, sest nendega ei saa kvaliteetset lõiget. Lõigates muljuvad need allesjäävat oksaosa ja jätavad oma terakujust tingituna tüüka. Alasi-tüüpi käärid sobivad suurte äralõigatud okste tükeldamiseks ja ka kuivanud okste lõikamiseks, sest nende jõudlus on suurem kui teistel.

Kääride asend lõikamisel

Hoidke kääre oksa lõikamisel alati nii, et lõiketera jääks allesjääva osa poole, tömp osa äralõigatava oksa vastu – siis ei mulju metall puukoort.

Lõikav tera asetage vastu allesjäävat oksa. Foto: Väino Eskla, aiandusagronoom

Kitsa lõikeosaga käärid sobivad paremini

Tihedate puude ja põõsaste lõikamisel on oksarägastikus sageli keeruline kääridega igale poole ligi pääseda. Nii võib õigete vahendite puudumisel töö jääda poolikuks. Sellises olukorras on kõige parem kitsas terava otsaga saag või käärid. Laia- ehk tömbiotsalised tööriistad on paremad hõredamate okste puhul. Väga oluline on lõikeriistade korralik teritus ning hooldus.

Kõrgel võra välispiiril asuvate okste lõikamisel on asendamatu abimees pika varrega ja eri nurkade alla pööratava lõikeosaga Fiskarsi üldoksalõikur. Foto: Väino Eskla

Haavamäärdega katmine