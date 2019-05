TEST | Mis imeasi on palju kiidetud Fokini kõblas ja kas seda tasub soetada?

Esimestel soojadel kevadpäevadel võtsin kõpla maakodusse kaasa ja panin sellele varre. Puidust vars, poldid ja mutrid anti aianduspoest komplektina kaasa. Olgu öeldud, et kui tavaliselt on kõpla vars ümar, siis Fokini omal on see lapik ja ka märksa lühem. Kõblas ise on tugevast metallist ja kõik kolm serva teritatud.

Kõpla saab varre otsa kinnitada mitut moodi, nagu on kasutajale käepärasem. Mina sättisin selle nii, nagu on mulle mugavam. Väike kahtluseuss näris siiski hinge, sest mul polnud ettekujutust, kuidas see imeliku välimusega tööriist peaks üldse oma eesmärki täitma.

Mis muud, kui aiamaale proovima!