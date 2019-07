THUNIDE KÜLVIKALENDER | Põimukuu ehk August

Kuu kõvad ja pehmed ajad



1. päev – kuu loomine

3. päev – kuu esimese veerandi kõva aja algus

7. päev – kuu teise veerandi pehme aja algus

13. päev – täiskuu kõva aja algus

15. päev – täiskuu

17. päev – vana kuu pehme aja algus

23. päev – kuu viimane veerand, kõva aja algus

28. päev – kuu loomise pehme aja algus

30. päev – kuu loomine

Augustikuine kraav metsaserval SVEN ARBET

Pehme (mäda) aeg on hea lagundaja ja määndaja. Pehmel ajal lähevad haavad kergesti mädanema ja piim hapuks ent pesu läheb pesemisel hästi puhtaks. Pehmel ajal künti söödid (mätas laguneb hästi), laotatakse sõnnikut ning külvatakse-istutatakse kõik, mis alla kasvatab. Kõige pehmem aeg on kaduneljapäev – kaduaja neljapäev enne kuu loomist. Kaduneljapäev on 29. augustil.

Kõval (kalgil) ajal alustatud või tehtud asjad jäävad püsima: puu ei mädane ja haavad paranevad hästi. Siis külvatakse teravili ja kõik muu, mis peab peale kasvatama (kapsas istutatakse täiskuuga). Aasta kõige kõvemad ajad on radokuu ümbruses, siis raiutakse ehituspalk ja muu tarbepuu.



Kõvad-pehmed ajad ei välista noore-vana kuu üldtuntud tähendusi. Kõik, mis kasvama peab (külv, istutus) tehakse maha ikkagi noore kuuga ja mis hävima peab (võsa, kahjurid jms), tehakse vanaga.

