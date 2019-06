Üks kiire ja ajatundlik aiatöö, mis tuleb kohe ära teha

Selleks, et männitaim tihedamaks muutuks, tuleb tema noori kasve igal aastal kärpida. Viimane aeg seda teha on veel enne jaanipäeva, ehk kohe.

Võrseid näpistades on võimalik anda puule soovitud kasvukuju või lihtsalt tihedust juurde. Õige aeg kärpimiseks on siis, kui noortel kasvudel on juba umbes sentimeetri pikkused okkad. Sel ajal on kasvud veel pehmed, neid on kerge vajalikust kohast näppude vahel murda.

Muide, kääridega ei maksa võrsete kallale minna, käsitsi murdes jääb tulemus parem ja tekib rohkem külgpungi.

Enne kui lähete võrseid näpistama, pange kätte õhukesed kummikindad, muidu tuleb hiljem kurja vaeva näha, et vaik käte küljest lahti saada. Paksud riidekindad ei sobi, sest läbi nende ei ole tööks vajalikku tunnetust.

Männivõrsest võib ära murda kolmandiku kuni poole.